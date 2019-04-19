عيبود: “طموحنا في البطولة لازال قائما”

الرياضة
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عيبود: “طموحنا في البطولة لازال قائما”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد ميلود عيبود، الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، أن لاعبي، مسؤولي الفريق، لازال يطمحون في التتويج بالبطولة، بالنظر للمباريات المتبقية.

وصرح عيبود، للإذاعة الوطنية: “طموح شبيبة القبائل، كلاعبين، إداريين، وطاقم فني، لازالت قائمة لكن نعمل على تسيير مباراة، بمباراة”.

وأضاف: “مهمتنا الأولى هي الفوز أمام مولودية وهران، للحفاظ على هذا الطموح وإسعاد الأنصار، قبل التفكير في شباب قسنطينة، واتحاد العاصمة”.

وتابع: “علينا أن نكون واقعيين، كرة القدم علمتنا توقع المفاجآت في كل مناسبة، لذا لايمكننا التكهن بأي شيء”.

وأردف ميلود عيبود: “كانت لنا فرصتين للتقرب من الرائد، لم نحسن استغلالها، وهذا ما يجعل التكهن صعب، رغم ذلك لازال طموحنا قائما”.


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