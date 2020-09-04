عيبود: “كان على مدوار إحترام الإجراءات الصحية قبل الحديث عن الشبيبة”

ردّ الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، مولود عيبود، على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بخصوص شروع الشبيبة في تربصها.

ونشر موقع “كوورة”، تصريحات عيبود، التي أدلى بها اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية، ردا منه على تصريحات مدوار الأخيرة، قائلا:

“أؤكد أن إدارة الشبيبة، اتخذت كافة الإجراءات الوقائية، تحت إشراف طبيب الفريق زازوة، عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي كورونا”.

وأضاف: “أدعو مدوار إلى التقيد بالإجراءات الوقائية، واحترام تعليمات التباعد الإجتماعي التي خالفها يوم تسليم درع البطولة لشباب بلوزداد، قبل الحديث عن شبيبة القبائل”.

وتابع مولود عيبود: “الفريق سيواصل معسكره الإعدادي، خاصة وأن السلطات قد منحت الضوء الأخضر للأندية التي تستطيع تطبيق البروتوكول الصحي، لمباشرة التدريبات الجماعية”.