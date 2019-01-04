عيبود: “مباراة الساورة صعبة وستعرف مستوى كبير”

أكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، صعوبة المباراة التي تنتظر فريقه اليوم الجمعة، أمام شبيبة الساورة، والتي يتوقع أن ترقى لمستوى كبير.

وصرح عيبود، للإذاعة الوطنية: “حضرنا أنفسنا كما يجب لمرحلة العودة، التي سنبدأها بمواجهة صعبة أمام شبيبة الساورة”.

وأضاف: “أتوقع أن ترقى هذه المباراة لمستوى كبير، والجمهور سيستمتع بهذه المواجهة بالنظر للكرة التي يطبقها الفريقان”.

وتابع: “الإدارة والطاقم الفني مستعدون لدخول مرحلة الإياب بعزيمة كبيرة، لتحقيق نتائج جيدة مثل مرحلة الذهاب، ولما لا أحسن”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه اليوم الجمعة، نادي شبيبة الساورة، بملعب هذا الأخير، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.