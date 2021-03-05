عيبود: “مباراة المدية مهمة بالنسبة لنا قبل مواجهة كوتون سبور”

كشف الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، مولود عيبود أهمية المباراة التي ستجمع فريقه اليوم الجمعة، بأولمبي المدية، قبل استقبال كوتون سبور.

وصرح عيبود في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “مباراة أولمبي المدية، ستكون صعبة، بالنظر لمستوى الفريق هذا الموسم”.

وأضاف: “هذه المواجهة مهمة جدا بالنسبة لنا، لذا سنتعامل مع أولمبي المدية بكل جدية واحترام، لتحقيق نتيجة ايجابية”.

وتابع مولود عيبود: “تحقيق نتيجة ايجابية في هذه المباراة، سيسمح لنا بالحفاظ على المعنويات العالية للاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام كوتون سبور، لحساب كأس الكاف”.