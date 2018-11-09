عيبود: “مشكلتنا كانت مع الرابطة وليس مع اتحاد العاصمة”

أوضح الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، أنّ فريقه ليس له أي مشكل مع اتحاد العاصمة، وأن ما حدث مؤخرا كان بين إدارة الشبيبة والرابطة.

وصرح عيبود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “شخصيا لم نتعود على مثل الوضع الذي عشناه نهاية هذا الأسبوع مبارياتنا أمام الإتحاد كانت دائما أخوية، وستبقى على هذا النحو”.

وأضاف: “المشكل الذي حدث مؤخرا كان بين إدارة شبيبة القبائل، ومسؤولي الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، بسبب البرمجة”.

وتابع: “أبعدنا لاعبينا عن المشكل الذي حدث مؤخرا مع الرابطة، وكان كل تركيزهم خلال التدريبات على المباراة الإتحاد وفقط”.

وأردف عيبود: “لم نلعب أي مباراة، منذ 20 يوما، هذا مشكل حقيقي، والمدرب فرانك دوما تأسف كثيرا على هذا الوضع الذي لم يتعود عليه في بطولات أخرى”.