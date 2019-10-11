عيبود: “مواجهة كولومبيا ستكون معيارية لمنتخبنا الوطني”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، ميلود عيبود، أن المباراة الودية المقبلة للمنتخب الوطني، أمام كولومبيا، ستكون معيارية بالنسبة للخضر.

وصرح ميلود عيبود، للإذاعة الوطنية: “المباراة الودية المقبلة للمنتخب الوطني، أمام منتخب كولومبيا، ستكون معيارية بالنسبة للخضر”.

وأضاف: “كولومبيا من أقوى منتخبات جنوب أمريكا، والناخب الوطني جمال بلماضي، سيركز في هذه المباراة، على الآداء أكثر من النتيجة”.

وتابع عيبود: “أمام منتخب كولومبيا، أتوقع أن يشرك بلماضي التشكيلة الأساسية، لتكون تحضير حقيقي للخضر، قبل مبارياته الرسيمة المقبلة”.