عيبود: “مواجهة كولومبيا ستكون معيارية لمنتخبنا الوطني”

الرياضة
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عيبود: “مواجهة كولومبيا ستكون معيارية لمنتخبنا الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزائري السابق، ميلود عيبود، أن المباراة الودية المقبلة للمنتخب الوطني، أمام كولومبيا، ستكون معيارية بالنسبة للخضر.

وصرح ميلود عيبود، للإذاعة الوطنية: “المباراة الودية المقبلة للمنتخب الوطني، أمام منتخب كولومبيا، ستكون معيارية بالنسبة للخضر”.

وأضاف: “كولومبيا من أقوى منتخبات جنوب أمريكا، والناخب الوطني جمال بلماضي، سيركز في هذه المباراة، على الآداء أكثر من النتيجة”.

وتابع عيبود: “أمام منتخب كولومبيا، أتوقع أن يشرك بلماضي التشكيلة الأساسية، لتكون تحضير حقيقي للخضر، قبل مبارياته الرسيمة المقبلة”.


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