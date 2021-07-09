عيبود :”نحن جاهزون للحصول على نجمتنا الثامنة”

أكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود بأن كل شيء يسير على أحسن ما يرام بالنسبة لزملاء زكرياء بولحية، ساعات قبل المواجهة النهائية أمام الرجاء البيضاوي في كأس الكاف.

وصرّح أسطورة الجياسكا للإذاعة الوطنية قائلا :”التشكيلة تُحضر بطريقة عادية، وبعيدا عن الضغوطات، واللاعبون عازمون على تعليق النجمة الثامنة في تاريخ فريقنا، وكل الظروف متوفرة من أجل الوصول لهذه الغاية”.

وواصل في سياق مُتصل :”المعنويات مُرتفعة، خاصة وأن أنصارنا مُتواجدون معنا، وهذا أمر إيجابي، كما أن رئيس الفاف سيتواجد في المدرجات، وهذا دون نسيان الدعم الذي قدمته لنا السلطات في الفترة الأخيرة”.

ليختم :”المواجهة ستكون صعبة أمام فريق الرجاء البيضاوي، وكلنا عزم من أجل تكرار سيناريو القطن الكاميروني وحسم الأمور لصالحنا”.