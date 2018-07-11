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عيبود: “هذا ما قاله الراحل هواري بومدين لحسن لالماس”

الرياضة
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عيبود: “هذا ما قاله الراحل هواري بومدين لحسن لالماس”
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري الأسبق، ميلود عيبود، لإستذكار خصال فقيد كرة القدم الجزائرية حسن لالماس، ليسرد ما قاله الرئيس الراحل هواري بومدين، للاعب.

وكشف ميلود عيبود، في تصريح لقناة “باربار تيفي”: “حسن لالماس كان مطلوبا من عديد الأندية الأوربية، خلال مشواره الكروي”.

وأضاف: “لالماس التقى بالرئيس الراحل هواري بومدين، في احدى المناسبات، وقال الرئيس للالماس، هناك شخصين لا يمكنهما مغادرت الجزائر”.

وتابع: “الأول هو أنا (هواري بومدين)، لأنني رئيس الجمهورية الجزائرية، والشخص الثاني هو أنت، لأنك الوحيد الذي بإمكانه ملئ الملاعب الجزائرية بالمناصرين”.


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