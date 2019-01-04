“عيبود” :”يجب التحرك قبل وقوع كارثة”

عبّر الدولي الجزائري السابق والناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، عن حسرته للعنف الذي يضرب كُرتنا وبقوة في الأسابيع الماضية.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”يجب علينا التحرك، لأن ما يحدث حاليا مؤسف جدا، ومُعالجة هذا الوضع أمر ضروري، وبشكل سريع”.

وأردف :”الخوف كل الخوف أن يستمر الحال على ما هو عليه، لأن ذلك سيؤدي لحدوث كارثة لا يحمد عُقباها لامحالة”.

وطالب أسطورة “الجياسكا” من جميع الأطراف تحمل مسؤوليتها، من سُلطات، مُسيرين، أنصار ولاعبين، خاصة وأن العنف تجاوز حدود المعقول مؤخرا.