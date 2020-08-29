عيبود يكشف الموعد الجديد لانطلاق تربص الشبيبة

تحدث الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، مولود عيبود، عن الموعد الجديد المحدد لانطللاق التربص الصيفي للفريق، المقرر ببجاية، تحسبا للموسم الجديد.

وصرح ميلود عيبود، لتلفزيون النهار”، في هذا الخصوص: “هوعد انطلاق تربص شبيبة القبائل، سيكون بعد غد الإثنين”.

وأضاف الناطق الرسمي لشبيبة القبائل: “هذا التربص سيجري، مع احترام كل تدابير واجراءات الوقاية الصحية المعمول بها”.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل كانت قد حددت تاريخ 29 أوت الجاري لانطلاق تربصها، قبل تأجيله إلى 31 أوت بغرض استكمال الفحوصات الطبية للاعبين.