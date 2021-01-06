عيبود يلغي الندوة الصحفية بعد تعرضه للإساءة من أحد المناصرين!

ألغى الناطق الرسمي لفريق شبيبة القبائل ميلود عيبود الندوة الصحفية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بمقر الفريق على الساعة الـ11.

وأكدت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل، أنه تم إلغاء الندوة الصحفية بعدما تعرض للإساءة من طرف أحد الأنصار.

وشعر الناطق الرسمي لفريق شبيبة القبائل ميلود عيبود للإهانة، بعد العبارات التي وجهها له أحد الأنصار الحاضرين، الذي قال له : “أنت لست جزء من تاريخ الشبيبة”، وهو ما دفع المدافع السابق للكناري لمغادرة القاعة، وإلغاء الندوة الصحفية.

هذا وذكر الموقع الرسمي للفريق أنه تواجد حوالي 20 مناصر أمام مقر النادي صبيحة اليوم، أين طالبوا بالتحدث مع المسيرين، وهو ما وافق عليه عيبود، إلا أن هذا النقاش لم يتجاوز العشر دقائق فقط، بعدما تعرض للإساءة، من طرف أحد المناصرين”.

وأكدت إدارة الشبيبة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأحداث، وأنها ستقوم بمتابعة هؤلاء الأشخاص في الإطار القانوني، للحد من هذه التجاوزات.