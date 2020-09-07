عيبود يندد بـ”الحقرة” ويطالب بحق الشبيبة في المشاركة الإفريقية

أبدى الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، استيائه الكبير، لتماطل مسؤولي “الفاف”، في تعيين الشبيبة، كممثل ثاني في كأس الكاف.

وصرح عيبود، خلال ندوة صحفية: “هناك تحامل كبير ضد شبيبة القبائل، منذ حوالي سنة ونصف، ولا نفهم سبب ذلك، رغم احترامنا لكل قرارات الهيئات الكروية”.

وأضاف: “بإلغاء كأس الجمهورية، من البديهي حسب المادة (80)، أن يتخذ المكتب الفيدرالي قراره بتعيين صاحب المركز الرابع (شبيبة القبائل)، كممثل ثاني في كأس الكاف”.

وتابع ميلود عيبود: “لا أفهم سبب محاولة استبعادنا من المشاركة في كأس الكاف، والتمسك بإجراء القرعة لتحديد الممثل الثاني في هذه المنافسة، رغم أن القوانين واضحة”.