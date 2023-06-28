قناة النهار عيد أضحى مبارك.. تهاني العيد من مختلف الولايات بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 11:32 عيد أضحى شارك غرِّد أرسل 22 0 عيد أضحى مبارك.. تهاني العيد من مختلف الولايات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WtXZ3 اقرأ أيضا جيجل / غياب الثقافة البيطرية لدى المربي.. خـ.ـطر يهـ.ـدد الثروة الحيوانية والإنسان قناة النهار 08 جوان toutes options / وزيارة لورشة تصليح السيارات وطريقة تغيير زيت الفرامل..ترقبوها قناة النهار 23 جوان الرئيس تبون يؤكد من موسكو: 85% من رأس المال الوطني اليوم بين أيادي الخواص قناة النهار 14 جوان سوق أهراس : الجمارك الوطنية تحجز 55 ألف قرص مهلوس بالمركز الحدودي الحدادة قناة النهار 08 جوان وزير التجارة :" جزائر اليوم قوية بإقتصادها .. لهذا السبب" قناة النهار 18 جوان تلمسان: توفير مرافق الراحة والأمن لإنجاح موسم الإصطياف قناة النهار 22 جوان باتنة : مرض كبدي نادر يهدد حياة الرضيعة ليليا بن يحي برأس العيون قناة النهار 26 جوان حكاية نجاح: أساتذة شباب متميزون بطريقة تعليمهم قناة النهار 14 جوان صريح جدا: هل يطّلع الجزائريون على القيمة الغذائية للأطعمة قبل إستهلاكها .. قناة النهار 15 جوان سعر لحم الأضحية أغلى من سعر لحم الكبش عند الجزار .. ولكن قناة النهار 17 جوان