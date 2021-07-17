قناة النهار حرف بلادي/ تقطيع الأضحيـة بطريقة سهلة وبسيطة بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2021 - 09:16 عيد أضحى شارك غرِّد 199 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961456 اقرأ أيضا "شاهد دار المؤونة الخاصة بالأمير عبد القادر في الجلفة.."مكان و محطة شاهدة على تاريخ و بطولاته قناة النهار 26 جوان وزير الداخلية: رئيس الجمهورية شخصيا يتابع ما يجري في منطقة الحرائق بخنشلة قناة النهار 09 جويلية أنا أم عصبية وعندي مشكل مع أولادي وزوجي..هل العصبية ديالي هي السبب؟ قناة النهار 11 جويلية "شوفو حكايتي: عمي البشير.. أعـ مى ومبـ تور الساقين.. "3 مرات والدار تريب عليا قناة النهار 26 جوان