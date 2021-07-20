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قناة النهار

الطفل صهيب :”خليت الكبدة وجيت صحا عيدكم”

بقلم قناة النهار
الطفل صهيب :”خليت الكبدة وجيت صحا عيدكم”
عيد أضحى
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