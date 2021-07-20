قناة النهار الطفل صهيب :”خليت الكبدة وجيت صحا عيدكم” بقلم قناة النهار نشر في 20 جويلية 2021 - 11:40 عيد أضحى شارك غرِّد 53 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962693 اقرأ أيضا "الشيخ النوي يقصـ ـف نظام المخزن ومحمد السادس.. " ما عندهم لا شرف لا ملة قناة النهار 18 جويلية حرائق غابات خنشلة..وصول النيران إلى غابات منطقة توقات بلدية بوحمامة قناة النهار 07 جويلية وجهات سياحية داخلية.. برامج الوكالات السياحية خلال العطلة الصيفية قناة النهار 02 جويلية ندوة تاريخية تحت عنوان "صون الذاكرة وإستكمال للمسيرة" بمناسبة عيد الإستقلال قناة النهار 03 جويلية