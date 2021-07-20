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قناة النهار

“بختة : “أنا الكبش ناكلو وحدي في العيد

بقلم قناة النهار
“بختة : “أنا الكبش ناكلو وحدي في العيد
عيد أضحى
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