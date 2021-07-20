قناة النهار “بختة : “أنا الكبش ناكلو وحدي في العيد بقلم قناة النهار نشر في 20 جويلية 2021 - 11:42 عيد أضحى شارك غرِّد 135 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962700 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي من قلب أسواق المواشي يكشف السبب الحقيقي لإلتهاب الأسعار قناة النهار 04 جويلية جيجل: منطقة الزان.. موقع سياحي يوفر الراحة والهدوء بحاجة للإهتمام قناة النهار 01 جويلية موجة حر شديدة ستضرب المناطق الساحلية بداية من يوم غد الأحد قناة النهار 10 جويلية شارع السياسة: الكفاءة في تنصيب اللجان البرلمانية .. قطيعة مع ممارسات الماضي قناة النهار 11 جويلية