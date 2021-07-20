قناة النهار فرقة النجوم يصنعون أجواء رائعة في بلاطو النهار بأغنية زينو نهار اليوم بقلم قناة النهار نشر في 20 جويلية 2021 - 13:12 عيد أضحى شارك غرِّد 176 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962729 اقرأ أيضا والي غليزان.. تسطير مشاريع مهمة لمواجهة تذبذب التزويد بماء الشروب خلال هذه الصائفة بعد بلديات قناة النهار 29 جوان أم البواقي: ريالح قوية تتسبب في إقتلاع 8 أعمدة كهربائية بمشاتي الجازية قناة النهار 01 جويلية مجتمع: 30 يوما دون ماء.. سكان حي الزغاوة بالخرايسية يستغيثون قناة النهار 03 جويلية موجة حر شديدة ستضرب المناطق الساحلية بداية من يوم غد الأحد قناة النهار 10 جويلية