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قناة النهار

صناعة السـ.ـكاكين وبيع الحطب.. مهن موسمية تظهر عشية عيد الأضحى المبارك

بقلم قناة النهار
صناعة السـ.ـكاكين وبيع الحطب.. مهن موسمية تظهر عشية عيد الأضحى المبارك
عيد أضحى
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