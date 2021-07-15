قناة النهار صناعة السـ.ـكاكين وبيع الحطب.. مهن موسمية تظهر عشية عيد الأضحى المبارك بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2021 - 12:07 عيد أضحى شارك غرِّد 35 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960787 اقرأ أيضا أنا أم عصبية وعندي مشكل مع أولادي وزوجي..هل العصبية ديالي هي السبب؟ قناة النهار 11 جويلية الوادي: توقيـ.ـف 3 أشخاص وإسترجاع مبالغ مالية ومجوهرات مسروقـ.ـة قناة النهار 01 جويلية خويا يعاني في صمت..الظروف العائلية ما خلاتو يدير والو وزاد كمل عليه المجتمع قناة النهار 27 جوان الشيخ النوي: شيوخ مدينة الشارف بالجلفة يشتكون.. لا ماء لا كهرباء لا مسالك ريفية قناة النهار 25 جوان