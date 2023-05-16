عيد الأضحى.. أسعار المواشي تلتهب والموالون يشتكون

تشهد العديد من أسواق الماشية، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواشي. خاصة مع اقتراب حلول الشعيرة الدينية عيد الأضحى والتي تتزامن مع موسم الحج.

حيث أكد موالون بسوق الماشية قلايعا ببلدية سيدي أحمد بولاية سعيدة، أن ارتفاع أسعار المواشي، خاصة في الآونة الأخيرة مقارنة بالأسابيع الماضية. سببه غلاء الأعلاف التي وصلت إلى أثمان جد مرتفعة ما يجعلهم يتحملون أعباء كثيرة.

كما صرح أحد الموالين بذات السوق، أن أسعار الأعلاف مرتفعة والتي أضحت لا تخدم الموال، خاصة مع عزوف المواطنين عن شراء المواشي.

أعلاف مغشوشة بأدرار ومديرية التجارة ترد!

أعرب العديد من الفلاحين بولاية أدرار، عن قلقهم الشديد إزاء الأعلاف المغشوشة التي تسببت في نقوق العديد من المواشيهم.

حيث أكدوا أن الحيوان يصاب بأمراض عديدة بمجرد تناوله لهذه الأعلاف، ما يجعلهم يتكبدون خسائر فادحة.

ومن جهتها قدمت مديرية التجارة للولاية توضيحات بشأن هذا الموضوع، حيث قال عيشي مبارك مدير التجارة لولاية أدرار: لحد الساعة لم نتلقى أي شكوى بخصوص أعلاف مغشوشة أو بها لبس”.

مضيفا: “خلال هذه الفترة يجب على الموالين التحلي باليقظة وعدم اقتناء أعلاف مجهولة لاتحمل أي علامة تجارية”.