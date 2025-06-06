عيد الأضحى.. استجابة أزيد من 55 ألف تاجر لنظام المداومة في اليوم الأول

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 55.572 تاجر لنظام المداومة خلال اليوم الأوّل من عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن هذه الاستجابة الواسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية، مؤشر إيجابي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية احترام برنامج المداومة.

ويأتي هذا في إطار متابعة مدى احترام التجار لنظام المداومة خلال اليوم الأول من عطلة عيد الفطر المبارك.

بينما سجلت عدم التزام 30 تاجرًا فقط من مجموع 55.602 تاجر تم تسخيره.

ومن جهة أخرى، سجلت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 11 بلاغًا يتعلق بعدم مداومة بعض التجار.

وعلى إثر ذلك، باشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وفي السياق ذاته، أظهرت إحصائيات التطبيق تسجيل 11.654 عملية بحث عن التجار المداومين.

للإشارة، فإن نسبة البلاغات الخاصة بعدم المداومة لم تتجاوز 1% من إجمالي الاستخدامات المسجلة على المنصة.

وفي الأخير، ثمنت الوزارة روح المسؤولية والاحترافية التي أظهرها التجار الملتزمون بالمداومة.