عيد الأضحى.. استجابة 53.698 تاجرًا لنظام المداومة خلال اليوم الثاني

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 53.698 تاجرًا لنظام المداومة خلال اليوم الثاني من عطلة عيد الأضحى المبارك عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف ضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية، حسب بيان للوزارة، اليوم الخميس.

وأكد البيان أن هذه الحصيلة تعكس تجاوبًا واسعًا من طرف التجار لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

تسجيل 13 مخالفة لنظام المداومة

كما تم تسجيل عدم التزام 13 متعاملًا اقتصاديًا بتسخيرة المداومة من أصل 53.711 تاجرًا، ويتعلق الأمر بـ:

ولاية باتنة: محلان للمواد الغذائية ومحل إطعام سريع.

ولاية معسكر: مخبزة واحدة.

ولاية تيارت: مخبزة واحدة.

ولاية الوادي: مخبزة واحدة.

ولاية البليدة: مخبزتان ومحل للمواد الغذائية.

ولاية عنابة: مخبزتان.

ولاية الطارف: مخبزتان.

15 بلاغًا عبر تطبيق “مرافق كوم”

كما تلقت الوزارة، عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، 15 بلاغًا واردة من عدة ولايات، من بينها: المسيلة، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، الجزائر العاصمة، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، البويرة، بني عباس، جيجل، بومرداس، وهران والشلف.

وتوزعت البلاغات بين:

7 بلاغات تخص عدم احترام نظام المداومة،

6 بلاغات تتعلق بعدم إشهار الأسعار،

وبلاغين متعلقين بنظافة المحل والمنتوج.

كما أكدت الوزارة أن الفرق الرقابية باشرت عمليات التحقق الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

ارتفاع استخدام التطبيق خلال العيد

وأظهرت بيانات تطبيق “مرافق كوم” اعتماد 26.826 مستخدمًا على التطبيق خلال اليوم الثاني من عطلة العيد، ما يعكس تزايد الإقبال على الوسائل الرقمية التي وضعتها الوزارة تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات والاستعلام عن التجار المناوبين والخدمات المتوفرة.

كما جددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تأكيدها على مواصلة التجند الميداني والرقابي عبر مختلف ولايات الوطن، مع تعزيز قنوات التواصل الرقمية وتقريب الخدمة من المواطن، بما يضمن حماية المستهلك واستمرارية التموين والخدمة العمومية خلال المناسبات والأعياد.