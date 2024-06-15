عيد الأضحى.. التبليغ عن تراكم النفايات عبر تطبيق “نظيف”

دعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، اليوم السبت، إلى استخدام تطبيق الهاتف النقال “نظيف” المخصص للتبليغ عن تراكم النفايات والمفرغات العشوائية، وذلك خلال أيام عيد الاضحى.

وأكدت الوزارة في بيان لها، عن أهمية الاستعانة بهذا التطبيق الالكتروني الذي أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات للإخطار بأي مشكلة في عملية جمع النفايات.

كما حثت على ضرورة احترام قواعد إدارة النفايات من خلال جمعها في الحاويات. مؤكدة ايضا على اهمية وضع بقايا الأضاحي ومخلفاتها في الاماكن المخصصة لها، وتفادي خلطها مع النفايات الاخرى.

بالإضافة إلى الالتزام برميها قبل مرور شاحنات نقل النفايات لتسهيل عملية جمعها على عمال النظافة.

و بالنسبة لجلود الاضاحي، دعت الوزارة إلى تمليحها نظرا لما تكتسيه هذه الممارسة التقليدية من أهمية لاسيما في تقليل الروائح الكريهة. والحفاظ على جودة الجلود قصد التمكن من استخدامها لاحقا.

وبخصوص عملية النحر، أوصت الوزارة في البيان بالتعامل الحذر مع الاضحية واحترام التدابير الصحية الشخصية كغسل اليدين بعد أي تلامس مع الحيوانات أو النفايات.

وكذا تجنب عملية النحر العشوائي في الاحياء والاماكن العمومية، لما يشكله ذلك من ضرر على المحيط والمجتمع. داعية المواطنين إلى القيام بالنحر على مستوى المذابح العمومية المصرح بها.

وتنظيف مواقع النحر بعناية للتخلص من أي بقايا، والحفاظ على ظروف النظافة المثلى وذلك تجنبا لنقل الأمراض والأوبئة.

هذا وسطرت الوزارة برنامجا تحسيسيا توعويا مسبقا موجها لمختلف شرائح المجتمع، يشمل تنظيم خرجات ميدانية من أجل التحسيس الجواري حول كيفية التخلص من مخلفات الأضاحي، مع التقيد بقواعد النظافة.

كما دعت الأئمة إلى تنظيم دروس دينية ومواعظ داخل المساجد للحث على الحفاظ على البيئة.

ونظمت الوزارة في الاطار ذاته حملات تنظيف بالتنسيق مع لجان الاحياء، والجمعيات والكشافة الاسلامية عبر مختلف ربوع البلاد.