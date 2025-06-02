عيد الأضحى.. الماء متوفر يوميا

ضبطت مصالح ولاية الجزائر التحضيرات والترتيبات الأخيرة في مختلف القطاعات. وهذا استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك في أحسن الظروف. حيث تم توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان أحسن الظروف لساكنة العاصمة احتفالا بهذه المناسبة.

وفي هذا الاطار، قال مدير الموارد المائية لولاية الجزائر كمال بوكرشة، انه تم اتخاذ كافة التحضيرات بالتنسيق مع سيال، من أجل توفير الماء أيام اعيد الأضحى.

ومن هذه الإجراءات، يضيف بوكرشة، رفع قدرة الانتاج المائية، خلال أيام عيد الأضحى، إلى مليون و100 ألف متر مكعب يوميا. حيث سيتم توزيع هذه المادة الحيوية خلال قرابة 24/24 ساعة، يوم قبل العيد و3 أيام العيد.

وأشار المتحدث إلى أن مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر، ستقوم بتوفير الماء لكل مواطني العاصمة. مضيفا ان موظفي الري وسيال، سيعملون بنظام المداومة، تحسبا لأي تدخل من أجل توفير الماء للمواطنين.

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