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قناة النهار

عيد الأضحى.. المواشي متوفرة والأسعار يحكمها العرض والطلب

بقلم قناة النهار
عيد الأضحى.. المواشي متوفرة والأسعار يحكمها العرض والطلب
مجتمع
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رابط دائم : https://nhar.tv/pu8nu
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