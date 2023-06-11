عيد الأضحى.. برنامج خاص لتزويد سكان العاصمة وتيبازة بالماء

شدّد وزير الري، طه دربال، على ضرورة تجنيد كافة مستخدمي القطاع للسهر على ضمان وفرة المياه الشروب بالكمية والنوعية المطلوبة عبر كل مناطق الوطن. من أجل قضاء يومي عيد الأضحى في جو من الأريحية والاطمئنان.

كما أفاد وزير الري، أنه “تمّ برمجة سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاع للوقوف على أهم التحضيرات والإجراءات”. “التي تمّ اتخاذها في هذا الشأن”.

ومن جهته، كشف المدير العام لشركة “سيال”، إلياس ميهوبي، عن “إعداد برنامج خاص لتزويد سكان العاصمة وتيبازة بالماء الشروب خلال يومي العيد”. “بكميات إضافية سيتم إنتاجها وتوزيعها قصد توفير هذه المادة الحيوية”.

وأشار ميهوبي إلى أنّ الشركة تسجل “ذروة استهلاك المياه الشروب” خلال صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى فقط”. “الشيء الذي دفعها إلى تسطير “برنامج خاص لزيادة الإنتاج من 800 ألف متر مكعب في اليوم إلى 1.1 مليون متر مكعب في اليوم”.

ودعا ميهوبي المواطنين إلى “الالتزام بسلوك مثالي وتفادي كل أنواع التبذير واستهلاك المياه بطريقة عقلانية”. “من أجل تمكين الجميع من الاستفادة من هذا المورد في هذه المناسبة المقدّسة”.

وأشرف وزير الري، على توقيع مذكرتي تعاون، الأولى، في مجال تركيب العدادات الذكية بن شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”. ومؤسسة “الجزائرية للمياه” مع مؤسسة “سانسوس” المتخصصة في صنع هذه التجهيزات، والثانية، بين “الجزائرية للمياه”. و”سيال” و”كوسيدار” مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين للجزائر العاصمة. لإطلاق التكوين الأول من نوعه المتخصص في تحلية مياه البحر.

كما تمّ خلال اللقاء إطلاق المنصة الرقمية الجديدة لـ “سيال” الموجهة لتعزيز خدمات الشركة.