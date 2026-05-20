عيد الأضحى.. بشرى سارة لعمال التربية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أمس ، عن قرار جديد لفائدة العمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للجنة على فايسبوك، تقرر منح سلفة مالية بقيمة 50 ألف دينار لفائدة العمال الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 40 ألف دينار.

وأضاف منشور اللجنة أن السلفة المالية بقيمة 50 ألف دينار يتم تسديدها عبر اقتطاعات شهرية بقيمة 2500 دينار.

وأكدت اللجنة أن تخصيص هذه السلفية لعمال التربية ذوي الدخل الضعيف. وأيضا الهدف من هذه المبادرة مساعدة عمال التربية في الظروف الصعبة وبشعار معا من أجل أسرة تربوية متماسكة .