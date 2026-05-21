عيد الأضحى..تعليمات بتوفير السيولة المالية وتمديد ساعات توزيع الماء

ترأس، الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لمتابعة عدد من الملفات. منها التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وحول متابعة التحضيرات الجارية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، استمع الوزير الوالي إلى عروض حول مختلف التدابير المسطرة. على غرار عملية تهيئة المقابر، ومخطط مداومة بالنسبة للنشاط التجاري يشمل 4523 تاجرا. أي ما يعادل نسبة تقارب 58% من إجمالي التجار.

وفيما يخص عملية جمع جلود الأضاحي، تم تسخير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية. حيث أكد الوزير والي العاصمة، على أهمية تحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على الجلود. وعدم رميها أو إتلافها. فيما تم تسطير مخطط خاص لرفع النفايات مع تكثيف الدوريات من طرف المؤسستين العموميتين الولائيتين “ناتكوم” و”إكسترانت”.

كما تم تسطير برنامج لضمان المداومة عبر المؤسسات الصحية، مع تسخير 65 صيدلية مناوبة. إلى جانب مخطط لضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب مع تمديد ساعات التوزيع. ومخطط لضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز والوقود.

كما تم التأكيد على ضمان توفر السيولة المالية عبر مكاتب البريد والموزعات الآلية، مع رفع قيمة المبالغ التي يتم ضخها يوميا. بالإضافة إلى تمديد مواقيت عمل مختلف وسائل النقل،

من جهتها، ستعتمد مصالح الحماية المدنية نظام مداومة لضمان التدخل السريع والفعال عند الحاجة. كما سيتم تسطير برنامج تنشيطي ثري. ومتنوع عبر مختلف الساحات العمومية والفضاءات الغابية والمتنزهات وقاعات العرض.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة إشراف الولاة المنتدبين على مختلف التحضيرات. بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية. لاسيما ما تعلق بنظافة المحيط، وضمان عمليات الغسل والتنظيف بعد الذبح تفاديا لانتشار الأمراض. مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية، بما يسمح للمواطنين بقضاء عيد الأضحى المبارك في أحسن الظروف.

