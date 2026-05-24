عيد الأضحى.. خلايا مركزية لمتابعة تنفيذ برنامج توزيع المياه

أعلن المدير المركزي بالمؤسسة الجزائرية للمياه شريط صلاح الدين، عن تسطير برنامج خاص. لضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال أيام عيد الأضحى. التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

وأوضح شريط صلاح الدين، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تنصيب خلية مركزية للمتابعة تعمل. بالتنسيق مع الخلايا المحلية عبر مختلف ولايات الوطن. من أجل السهر على تنفيذ هذا البرنامج وضمان التدخل السريع عند الضرورة.

وأكد المتحدث أن البرنامج يعتمد أساسا على تشغيل جميع المنشآت المائية التابعة للمؤسسة ووضعها في أقصى درجات الجاهزية. إلى جانب الملء التدريجي لخزانات المياه التي تقدر طاقتها التخزينية بحوالي 7.96 مليون متر مكعب، على أن تكون جاهزة بشكل كامل صبيحة يوم العيد.

كما أشار شريط، إلى تجنيد فرق مناوبة تعمل على مدار الساعة. إضافة إلى تسخير كافة شاحنات الصهاريج التابعة للمؤسسة تحسبا لأي طارئ قد يؤثر على عملية التموين بالمياه. فضلا عن التنسيق مع مختلف الشركاء، وعلى رأسهم سونلغاز، لضمان التدخل السريع ومعالجة أي أعطاب محتملة.

وفي سياق متصل، شدد المسؤول ذاته على أن الماء أصبح اليوم من أهم رهانات الأمن الوطني والتنمية المستدامة. بالنظر إلى تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي والنشاط الاقتصادي.

وأضاف شريط أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لضمان الأمن المائي من خلال تنويع مصادر التموين والإنتاج. سواء عبر السدود أو المياه الجوفية أو من خلال مشاريع تحلية مياه البحر. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحديات المناخية تبقى قائمة وتفرض مواصلة تعزيز قدرات القطاع وتطوير منشآته.

