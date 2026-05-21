عيد الأضحى: عبد اللطيف تؤكد على ضرورة وفرة المواد واسعة الاستهلاك واستقرار الأسعار

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك. تحسبا لعيد الأضحى المبارك. الأمر الذي يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وشرعت، وزيرة التجارة الداخلية، في زيارة ميدانية إلى ولاية سطيف. رفقة والي الولاية مصطفى ليماني، بزيارة السوق الجهوي للخضر والفواكه “ماقستيفال” التابع لشركة ماقرو.

وخلال هذه الزيارة، عاينت الوزيرة مختلف مرافق السوق وظروف تموينه وتوزيع المنتجات الفلاحية. كما استمعت إلى شروحات حول آليات تسيير السوق الجهوي للخضر والفواكه ودوره في ضمان تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الجهة الشرقية.

كما اطلعت آمال عبد اللطيف، على أسعار مختلف المنتجات عشية عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وشدّدت الوزيرة، خلال هذه الزيارة، على أهمية ضمان التموين المنتظم للسوق بالمواد واسعة الاستهلاك تحسبًا لعيد الأضحى المبارك. مع الحرص على وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار. مؤكدة على ضرورة ضمان المداومة ابتداءً من اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى المبارك. بما يضمن استمرارية النشاط التجاري وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.

وشملت الزيارة كذلك مختلف الخدمات المرافقة المتوفرة على مستوى السوق التي تساهم في توفير عناء التنقل للوكلاء. على غرار فرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية. الذي يوفر خدمات مالية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى مكتب التأمينات.

