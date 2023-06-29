عيد الأضحى.. عمليات تضامنية للهلال الأحمر الجزائري

قام الهلال الأحمر الجزائري بتوزيع مساعدات مالية وغذائية. إلى جانب أضاحي وكسوة العيد، على العديد من العائلات المعوزة عبر مختلف ولايات الوطن. وهذا في إطار برنامجه الخاص بعيد الأضحى المبارك. حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لهذه المنظمة ذات الطابع الإنساني.

كما أوضح المصدر ذاته أن “عناصر ومتطوعي الهلال الأحمر قاموا، عبر مختلف ولايات الوطن”. “بتوزيع كسوة العيد على أزيد من 2000 يتيم وتقديم مساعدات مالية وكذا توزيع اللحوم على أزيد من 2000 عائلة”. “من بينها عائلات متضررة من الفيضانات التي مست ولاية تيبازة”. بالإضافة إلى “توزيع أضاحي العيد وطرود غذائية بعدد من القرى”. و”استفاد نزلاء المؤسسات العقابية بالمناسبة من طرود غذائية وملابس وأحذية”، يضيف البيان.

وفي ذات السياق, قام المتطوعون في أول أيام العيد بزيارة الى “مراكز الطفولة المسعفة ودور المسنين عبر مختلف ولايات الوطن”. على غرار قرية الطفولة المسعفة بالدرارية (الجزائر العاصمة) ومركز الطفولة المسعفة بتمنراست وسعيدة,. حيث شاركوهم عملية نحر الأضاحي في جو عائلي”.

كما حرصوا على “تنظيم زيارات إلى الأطفال المرضى بالمستشفيات وتقديم هدايا في محاولة لرسم الفرحة على وجوههم. والتخفيف من معاناتهم والتضامن مع عائلاتهم وتقديم الدعم لها”.