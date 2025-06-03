عيد الأضحى..نفطال تؤكد وفرة كل المواد البترولية

أعلنت شركة نفطال، الثلاثاء، عن توفر المواد البترولية عبر كامل المحطات ونقاط البيع التابعة لها. والتي تبقى مفتوحة 24/24 سا على مستوى كل القطر الوطني، وهذا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتحسبًا للطلب المتزايد على مادة غاز البوتان خلال هذه الفترة، اتخذت نفطال جملة من الإجراءات والتدابير المسبقة. والتي تهدف لضمان وفرة هذا المنتوج الحيوي بصفة منتظمة وبكميات كافية عبر كامل شبكتها التجارية.

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