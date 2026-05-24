عيد الأضحى: 11 سفينة وطائرة محملة بالمواشي المستوردة في طريقها إلى الجزائر

قدر عدد المواشي المستوردة لغاية اليوم الأحد قرابة المليون رأس على مستوى التراب الوطني، وفقا لما أظهرته المنصة الرقمية “أضاحي” المستحدثة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لحجز الأضاحي من قبل المواطنين تحسبا لعيد الأضحى.

ووفقا للبيانات المحينة للمنصة زوال اليوم، فقد بلغ العدد الإجمالي للأغنام المستوردة 999.894 رأس. سواء الموجودة على مستوى التراب الوطني أو التي هي قيد الشحن أو قيد الاستيراد. فيما وصل عدد الأغنام. التي وصلت إلى التراب الوطني ضمن عمليات الاستيراد المعتمدة أكثر من 760 ألف رأس غنم.

كما أحصت المنصة في التوقيت نفسه 239 ألف و290 رأس غنم متواجدة حاليا على متن وسائل النقل قيد التحميل في الموانئ أو المطارات. أو قيد الاستيراد في البحر أو عبر الجو. إضافة إلى وجود 11 سفينة وطائرة تقوم برحلة الاستيراد حاليا. وإلى جانب ذلك، أحصت المنصة ما مجموعه 93 سفينة وطائرة. متجهة أو توجهت نحو الجزائر أو قيد تحميل رؤوس المواشي المستوردة.

وتسمح منصة (adhahi.dz) للمواطنين بحجز الأضاحي بشكل رقمي، ومعرفة عدد رؤوس الأغنام المستوردة. وكذا البواخر التي قامت بشحنها، ومساراتها، والمنتظر استلامها بشكل آني ودقيق.

للتذكير، فقد أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم 18 أبريل الماضي عن انطلاق عملية حجز المواشي المستوردة لعيد الأضحى 2026. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وجه، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي. تعليمات تقضي بالتزام الصرامة وتسريع الوتيرة في تنفيذ عملية استيراد مليون رأس غنم وتوزيعها. تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

