عيد الأضحى: 2200 رحلة إضافية لنقل المسافرين عبر مختلف المحطات البرية

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال”, هذا الأحد في بيان لها, عن برمجة 2200 رحلة إضافية على المستوى الوطني, تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

وأوضحت الشركة أنها سطرت برنامجا استثنائيا يتضمن 2200 رحلة إضافية أي ما يعادل 103 ألف مقعد إضافي عبر مختلف المحطات البرية. من أجل تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في مجال النقل بمناسبة عيد الأضحى. تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وأسدت الوزارة الوصية -يضيف البيان- تعليمات إلى كافة مؤسسات نقل المسافرين التابعة لمجمع النقل البري “ترانستيف”. بضرورة تنسيق الجهود لتأمين رحلات إضافية. كما وجهت تعليمات إلى مديريات النقل الولائية لمنح رخص استثنائية إلى كافة مؤسسات النقل العمومية والخاصة. للانخراط في هذا المسعى وتأمين تنقلات المسافرين في أحسن الظروف.

وسيستمر البرنامج الإضافي عبر مختلف المحطات بعد العيد, لضمان عودة المسافرين في أحسن الظروف. مؤكدة حرصها على تطبيق نظام المناوبة أيام العيد بالتنسيق مع مديريات النقل.

وفي سياق متصل, أطلقت شركة “سوقرال” خدمة رقمية جديدة تتيح للمسافرين, منذ الأسبوع الماضي. إمكانية اقتناء تذاكر السفر “ذهابا وإيابا” عبر الإنترنت.

وتشمل هذه الخدمة, في مرحلتها الأولى, الرحلات المنطلقة من المحطة البرية الجزائر نحو كل من بسكرة, سطيف وتلمسان. على أن يتم تعميمها تدريجيا على مستوى كامل المحطات البرية عبر الوطن.

وفي إطار تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل تنقلهم من خلال القضاء على الطوابير الناجمة عن كثرة الطلب على اقتناء التذاكر داخل المحطات البرية, أعلنت الشركة عن توفير 375 شباك لاقتناء التذاكر وطنيا عبر مختلف المحطات منها 152 شباك مزود بأجهزة الدفع الالكتروني TPE.

ولفت البيان إلى تعميم تطبيق “محطتي” ليشمل 62 محطة برية مسيرة من طرف شركة “سوقرال”. مما يسمح للمسافرين باقتناء تذاكرهم عبر الانترنت دون تحمل عناء التنقل الى المحطات البرية, حسب البيان.

من جهة أخرى, كشفت “سوقرال” أنها سجلت بيع ما يزيد عن 423 ألف تذكرة الكترونيا منذ إطلاق الخدمة. عبر تطبيق “محطتي” الذي يتيح خدمة الاطلاع على برنامج الرحلات انيا والدفع عبر النت باستخدام البطاقات البريدية والبيبنكية. كما سجلت الشركة مليوني تحميل لتطبيق “محطتي” منذ إطلاقه, يضيف المصدر نفسه.

