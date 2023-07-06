عيد الإستقلال.. توزيع زهاء 16900 مسكن بغرب الوطن

أشرفت السلطات الولائية رفقة الأسرة الثورية، اليوم الخميس، على توزيع زهاء 16.900 وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر ولايات غرب الوطن، في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أقيمت بوهران بقاعة المحاضرات للمسجد القطب “عبد الحميد ابن باديس” مراسم توزيع 2.869 وحدة سكنية في صيغتي العمومي الايجاري والترقوي المدعم لمختلف البلديات.

وشملت هذه الحصة 2.549 مسكن عمومي ايجاري منها 1300 ببلدية أرزيو. و500 وحدة ببوسفر و396 بوادي تليلات و200 مسكن بعين الكرمة. و153 ببوتليليس.

بالاضافة إلى 320 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم (البرنامج القديم والجديد) ببلديات بئر الجير وأرزيو وعين الترك.

وتم بسيدي بلعباس، توزيع 2.253 وحدة سكنية منها 813 مسكن عمومي إيجاري و490 مسكن في صيغة البيع بالإيجار (عدل).

وكذا 140 مسكن ترقوي مدعم و577 إعانة موجهة للبناء الريفي و233 إعانة موجهة للتجزئات الاجتماعية للبناء الذاتي بالهضاب العليا.

وفي النعامة، تم توزيع 850 وحدة سكنية وإعانة بناء وعقود ملكية للسكنات على المستفيدين من مختلف البلديات.

موزعة إلى 298 إعانة للسكن الريفي و306 إعانة موجهة للبناء بالتجزئات الإجتماعية. و222 عقد ملكية لسكنات بالتجزئات الإجتماعية إلى جانب 24 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم .

وفي تلمسان، تم بالمناسبة توزيع مفاتيح 2.723 وحدة سكنية عبر عديد البلديات. تشمل على 408 مسكن عمومي إيجاري ببلدية الرمشي. و300 إعانة ريفية عبر مختلف البلديات.

و220 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية و1.521 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار (عدل). و224 سكن ترقوي عمومي و50 سكن ترقوي مدعم ببلديتي مرسى بن مهيدي وتلمسان.

وبعين تموشنت، أقيمت عملية توزيع أزيد من 1.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. مقسمة الى 167 وحدة سكنية مسجلة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش.

و38 سكن عمومي إيجاري ببلدية بني صاف و 100 وحدة سكنية ضمن نفس النمط موزعة مناصفة بين بلديتي عين طلبة وتامزوغة.

كما تم أيضا توزيع 499 مسكن في صيغة البيع بالإيجار (عدل) و23 وحدة ضمن برنامج الإجتماعي التساهمي ببلدية شعبة اللحم. إضافة إلى مقررات الإستفادة من 200 إعانة مالية خاصة بالبناء الريفي.

أما بمعسكر، فقد جرى توزيع 821 مسكنا منها 571 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري. و250 مسكن ترقوي مدعم وكذا 1.000 إعانة للبناء الريفي.

وفي تيارت تم تسليم للمستفيدين مفاتيح 1.311 وحدة سكنية في مختلف الصيغ. منها 144 مسكن عمومي ايجاري ببلديات الرحوية وسيدي علي ملال وجبيلة الرصفة.

و150 وحدة في صيغة البيع بالإيجار (عدل) بالسوقر و293 مسكنا في صيغة الترقوي الحر بعاصمة الولاية.

كما تحصل 184 مستفيدا مقررات مساعدات مالية بقيمة 700 ألف دج لإنجاز سكناتهم الريفية.

وتم تسليم 540 مقرر استفادة لإعانة مالية بقيمة 700 الف دج للبناء الذاتي ببلديات الرشايقة والرحوية والسوقر ومادنة.

وبسعيدة، جرى توزيع بذات المناسبة 2.094 وحدة سكنية منها 883 نسكن عمومي ايجاري. و192 نسكن ترقوي حر و78 نسكن ترقوي مدعم.

إضافة إلى تسليم مقررات الاستفادة من 523 إعانة مالية للبناء الذاتي في إطار برنامج الهضاب العليا والجنوب. و418 إعانة مالية أخرى للبناء الريفي.

وبالبيض تم تسليم أزيد من 600 مقرر إعانة مالية للمستفيدين من برنامجي التجزئات الإجتماعية المخصصة للبناء الذاتي والسكن الريفي. فضلا عن توزيع 45 مسكن عمومي ايجاري.

كما تم بذات المناسبة تسليم أزيد من 3.400 عقد ملكية وذلك في إطار التسوية العقارية عبر جميع بلديات الولاية. وتسليم أكثر من 3 ألاف دفتر عقاري خاص بالسكنات العمومية الإيجارية ببلدية الأبيض سيدي الشيخ.

وبغليزان، أقيمت بمناسبة إحياء هذه الذكرى التاريخية مراسم توزيع أزيد من 2.000 وحدة سكنية. منها 699 مسكن عمومي ايجاري عبر 11 بلدية و1200 وحدة في صيغة البيع بالإيجار (عدل) ببلديات واد ارهيو و جديوية ومرجة سيدي عابد.

فضلا عن 20 مسكن ترقوي مدعم ببلدية بن داود و83 قرار إستفادة من الإعانة الريفية.

وفي مستغانم، جرى توزيع 767 مسكن عمومي إيجاري عبر عدة مواقع ببلديات مستغانم وماسرة وعين تادلس وحجاج ومنصورة واستيدية. و160 مسكن ترقوي مدعم بموقعي التليغراف ببلدية مزغران وبلدية سيدي لخضر.