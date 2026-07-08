عيد الإستقلال.. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الكوبي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل بيرموديز. بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وأعرب الرئيس الكوبي، في رسالته، عن أحر تهانيه لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري، متمنيا للجزائر مزيدا من التقدم والنمو والازدهار.

كما جدد رئيس جمهورية كوبا عزمه على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التاريخية، التي تجمع البلدين. والعمل على تطويرها في مختلف مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

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