عيد الثورة المجيدة.. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الألماني

هنّأ رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية، فرانك - فالتر شتاينماير ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الجزائرية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أكد رئيس جمهورية ألمانيا متانة العلاقات الممتدة، بين البلدين، عبر سنوات طويلة. مبرزا في هذا المقام أن ألمانيا تعتبر الجزائر شريكا وثيقا لها، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب الجزائر. بالموازاة مع المساعي الدؤوبة، والمشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعميق التعاون بين البلدين، متمنيا للرئيس دوام الصحة و العافية وللجزائر السلام والرخاء.

