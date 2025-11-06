عيد الثورة المجيدة.. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الفيتنامي

هنأ رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية، لونغ كونغ، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المباركة.

وعبر الرئيس الفيتنامي باسم الدولة والشعب الفيتنامي وباسمه الخاص عن تهانيه الحارة لدولة الجزائر وشعبها. متمنيا أن يواصل تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، تحقيق المزيد من النجاحات في بناء البلاد وتنميتها.

وجدد الرئيس الفيتنامي بالمناسبة إرادة دولة فيتنام وشعبها تقوية وتطوير العلاقات التقليدية والتعاون مع الجزائر لازدهار الشعبين.