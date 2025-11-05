عيد الثورة المجيدة.. رئيس فنزويلا يُهنئ الرئيس تبون

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، في رسالة تهنئة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الثورة المجيدة.

وحسب رئاسة الجمهورية، فقد جاء في رسالة التهنئة “باسم شعب وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، وباسمي الخاص. أتقدم لكم بتهاني الحارة والصادقة بمناسبة إحياء الذكرى 71 للثورة الجزائرية. التي تمثل مرجعا للكفاح من أجل الحرية والعدالة وكرامة الشعوب.”

وتابع الرئيس الفنزويلي يقول:” فخامة الرئيس، إنها لمناسبة أجدد لكم فيها إلتزامي من أجل تعميق تعاوننا مع حكومتكم المحترمة، تقوية لأواصر الصداقة.”

