عيد الفطر.. أزيد من 51 ألف تاجر عبر الوطن لضمان المداومة

أعلنت وزارة التجارة و ترقية الصادرات، في بيان لها، أنه تم تسخير أزيد من 51 ألف تاجر عبر التراب الوطني لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر المقبل.

وأوضح البيان أن مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات سطرت برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات. ذات الاستهلاك الواسع خلال عيد الفطر 1445 هـ (2024 م)، حيث تم تسخير 51282 تاجرا موزعين على عدة نشاطات.

ويتضمن ذلك 6366 تاجرا في مجال المخابز و 27949 تاجر في مجال بيع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. إضافة إلى 16462 تاجر في قطاعات النشاطات المختلفة، وكذا 483 وحدة إنتاجية منها 127 ملبنة. و 312 مطحنة و 44 وحدة إنتاج مياه معدنية.

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات، تم تسخير 2540 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، حسب البيان نفسه.

ويشار أن تسطير برنامج المداومة التجارية يأتي تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 31 يوليو 2013. المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 اغسطس 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

كما ينص هذا القانون على أنه “يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة، بغرامة تتراوح من 30 ألف دج إلى 200 ألف دج”.

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