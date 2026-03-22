عيد الفطر..أعوان الرقابة يواصلون متابعة مدى التزام التجار بنظام المداومة

يواصل أعوان الرقابة عبر مختلف ولايات الوطن متابعة مدى التزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك.

فبولاية سطيف يواصل أعوان الرقابة التابعين لملحقة عين أزال متابعة مدى التزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، في كل من بلديات، عين أزال، الحامة، بئر حدادة و عين الحجر.

كما تقوم هذه الفرق بالتحقق من وفرة المواد، لاسيما واسعة الاستهلاك، ومتابعة سير مختلف الأنشطة التجارية. في إطار ضمان استمرارية التموين وتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وبولاية أولاد جلال قام أعوان الرقابة وإطارات مديرية التجارة بتغطية ميدانية على مستوى الولاية خلال صبيحة اليوم الثالث من أيام العيد. حيث تم خلال هذه الخرجات التفقدية مراقبة مدى التزام التجار المعنيين بالمداومة. وكذا وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث أسفرت العملية عن تسجيل استجابة من طرف التجار المعنيين. توفر مادة الخبز بشكل جيد يلبي حاجات المواطنين.

وفي السياق ذاته وتنفيذا لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ولليوم الثالث من عيد الفطر المبارك تمت اليوم الإثنين، بولاية وهران. تنظيم خرجة ميدانية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكرمة. للوقوف على مدى توفر السلع واحترام تجار الجملة لمخطط المداومة.

كما قام أعوان المديرية المنتدبة للتجارة بريكة بمعاينة مختلف المحلات التجارية حيث لاحظنا استجابة واسعة من طرف التجار المسخرين. مع توفر كل المواد واسعة الاستهلاك، كما تم تسجيل استئناف الحركة التجارية بصفة طبيعية.

