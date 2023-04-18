عيد الفطر.. أمن العاصمة يسطر مخططا أمنيا وقائيا

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك, مخططا وقائيا لتأمين المواطنين وممتلكاتهم يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية. حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لذات المصالح.

كما أوضح البيان أنه “بمناسبة عيد الفطر لسنة 2023، أعدت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا وقائيا خاصا عبر إقليم اختصاصها”. “لتأمين المواطنين وممتلكاتهم يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية التي من شأنها ضمان أمن المواطن في نفسه وممتلكاته”.

في حين، أضاف ذات المصدر أن هذا المخطط الأمني “يشمل عدة مهام تسند للمصالح العملياتية بالميدان. من خلال وضع تشكيلات أمنية ميدانية”. تتمثل في “دوريات راكبة وأخرى راجلة على مستوى الأماكن. التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين يومي العيد كالأسواق، المساجد والمقابر، محطات نقل المسافرين”. و”كذا الأماكن العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا للعائلات بمناسبة العيد”.

وبالموازاة مع هذه التشكيلات الأمنية –يضيف ذات المصدر– “تم تدعيم الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية”, كما تم “اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان مراقبة فعالة للإقليم من خلال كاميرات الأمن والمراقبة المنصبة على مستوى الشوارع والمحطات وغيرها من الأماكن”.

ومن بين هذه التدابير أيضا “التواجد الدائم والمستمر في الميدان قبل، أثناء، وبعد العيد”. إذ يعتمد هذا المخطط على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية”. مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة”.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تهدف إلى “الحفاظ على النظام العام، السكينة والصحة العموميين, السلامة المرورية”. حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، المحافظة على البيئة والمحيط. “مع إطلاق حملات تحسيسية للسائقين لعدم الإفراط في السرعة وتفادي الحوادث المرورية القاتلة”.

وتبقى مصالح أمن ولاية الجزائر -مركز القيادة والسيطرة- على أتم الاستعداد لاستقبال البلاغات. والتكفل بانشغالات المواطنين عبر خط النجدة 17 والرقم الأخضر (1548) وكذا الرقم .104 بالإضافة إلى تطبيق” ألو شرطة ” للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامة وأمن الموطنين وممتلكاتهم, وفقا لذات المصدر.