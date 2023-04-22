قناة النهار عيد الفطر: المعايدة الإفتراضية.. عندما تتحول التكنولوجيا إلى قاطع للأرحام بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أفريل 2023 - 20:13 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pcaUK اقرأ أيضا محمد علال.. لا يوجد تنظيم قناة النهار 03 أفريل رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تقف على العمليات التضامنية بالبويرة قناة النهار 19 أفريل "محمد علال: " كاين تطور ولكن بعض الأعمال الدرامية ماكانتش في المستوى هذا العام قناة النهار 10 أفريل النفس و الصيام : مدرسة رمضان قناة النهار 20 أفريل صريح جدا : صلة الرحم في العيد..ما بين الماضي و الحاضر قناة النهار 21 أفريل رمضان مع هشام كوك : حلويات خفيفة ظريفة سهلة التحضير قناة النهار 18 أفريل الطاكسي المربوح : ناس تلمسان الله يبارك جاوبو مليح و ربحو 17000 دج قناة النهار 10 أفريل الشاب رشدي يرد على كل من قال له "نجم البلاطوهات".. قناة النهار 06 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / ميني ساندويتش فارسي🥰🥰فلان بالتمر قناة النهار 16 أفريل فاطمة بلحميسي: لا يمكن لوم الممثل على عدم نجاح العمل قناة النهار 13 أفريل