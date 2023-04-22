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عيد الفطر: المعايدة الإفتراضية.. عندما تتحول التكنولوجيا إلى قاطع للأرحام

بقلم النهار أونلاين
عيد الفطر: المعايدة الإفتراضية.. عندما تتحول التكنولوجيا إلى قاطع للأرحام
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