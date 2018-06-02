“عيد الفطر سيكون يوم الجمعة 15 جوان”

لن يكون هناك خلاف بين كل الدول العربية والإسلامية.. بوناطيرو لـ”النهار”:

هلال شوال سيولد يوم الأبعاء 13 جوان بعد المغرب وسيراه الجميع يوم الخميس

قال الخبير في علم الفلك، لوط بوناطيرو، إن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة 15 جوان الجاري، وذلك على مستوى كل البلدان العربية والإسلامية، حيث سيتسنى رؤية الهلال يوم الخميس 14 جوان الموافق لـ29 من شهر رمضان، وذلك أن اكتمال البدر كان يوم 14 من رمضان، مما يعني أن عدد أيام الشهر ستكون 29 يوما.

وأضاف بوناطيرو، أمس، في اتصال مع “النهار” بأن اقتران الهلال بالشمس سيكون، يوم الأربعاء 13 جوان الجاري على الساعة الثامنة و43 دقيقة، وذلك بعد غروب الشمس بزمن، أي أن ولادة هلال الشهر الجديد ستكون يوم الأربعاء بعد غروب الشمس، مما سيجعل رؤيته ممكنة يوم الخميس في كل بلدان العربية والإسلامية.

وأكد بوناطيرو بأنه لن يكون هناك أي خلاف بين بلدان العالم الإسلامي في أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة، تماما كما كان الإجماع هذه السنة على رؤية هلال رمضان، حيث أنه لا وجود لأي شك من خلال ما تظهره الحسابات الفلكية في أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة، معتبرا بأن اكتمال البدر يوم 14 رمضان يؤكد بأن تاريخ دخول رمضان كان صحيحا.

وأما بخصوص ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأن البدر اكتمل ليلة 13 من رمضان، فقال الخبير في علم الفلك إن ذلك لم يحصل وإنما اكتمل البدر يوم 14 من رمضان، وهو ما أثبتته الحسابات الفلكية، مشيرا إلى أن البدر اكتمل يوم 14 رمضان، ولكنه يبدو للناظر بالعين المجردة بأنه اكتمل يوم 13 رمضان، وهذا خطأ ولم يحدث.

وقال إن التأكد من تمام البدر من عدمه في الليلة التي تسبق تمامه والتي تليها تتطلب استعمال المكبر أو خبيرا متخصصا للتفريق بين البدر التام وغيره، وفلكيا يتطلب تمام البدر أن يكون بين الشمس والقمر 180 درجة، حيث أنه إذا غربت الشمس من جهة يظهر القمر من الجهة المقابلة.