عيد الفطر.. هذه الأيام عطلة مدفوعة الأجر

ستكون أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال لعام 1446 هجري، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة، وهذا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. فإن أيام الأول، الثاني والثالث من شهر شوال عام 1446 هجري. ستكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.

ولفت البيان إلى أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة. إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

ويأتي هذا الإجراء طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم.

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