عيد الفطر.. وزارة الشؤون الدينية تدعو لإجتناب التجمعات والمصافحة والتقبيل

الوطني
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عيد الفطر.. وزارة الشؤون الدينية تدعو لإجتناب التجمعات والمصافحة والتقبيل
بقلم نادية بن طاهر

ذكرت وزارة الشؤون الدينية، بما ورد في بيانات اللجنة الوزارية للفتوى المتعلقة بالعيد، خاصة من استمرار تفشي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة عبر بيان لها، إلى اجتناب كل التجمعات في البيوت والمقابر وغيرها.

كما دعت الوزارة، إلى اجتناب المصافحة والتقبيل، لتفادي انتشار الوباء.

وأشارت الوزارة، إلى إن المعايدة والسلام بالإشارة تجزيان إذا خيف الوباء.

كما ذكرت الوزارة، بوجوب إخراج زكاة الفطر، ومشروعية ذكر الله برفع التكبير والتسبيح والتهليل لإعلان ذكر الله وشكره.

وكذا مشروعية إظهار الفرحة والسرور والبهجة بالعيد ونشر مبادئ الرحمة والتكافل.


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