عيد المرجان بالطارف سيعود بداية من الصيف المقبل

أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الأحد بالذرعان عن عودة عيد المرجان بداية من الصيف المقبل.

وأوضح الوزير على هامش تدشين قاعة السينما لمدينة الدرعان أن عيد المرجان سيعود.

من أجل تثمين وتسليط الضوء على الحرف التقليدية التي تميز هذه المنطقة و سيحمل تسمية “ليالي المرجان”.

وأفاد الوزير بأن هذا العيد من شأنه أن يعيد بعث الحرف اليدوية للمرجان وكذلك النشاطات ذات الصلة.

بتحويل هذا المنتوج الموجه للتزيين، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة الفنية ستعمل على ترقية مدينة الطارف و تثمين منتجاتها التقليدية.

و شجع الوزير الفنانين المحليين على تنشيط الساحة الثقافية والفنية المحلية.

معربا عن استعداده لمرافقة كل مبادرة من شأنها أن تسلط الضوء على هذه المنطقة بتنوعها.