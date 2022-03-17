عيد النصر.. اطلاق أسماء شهداء ومجاهدين على مقرات ومباني عسكرية

شهدت بعض وحدات وهياكل الجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس، مراسم تسمية مقرات ومباني عسكرية بأسماء شهداء ومجاهدي ثورتنا التحريرية المجيدة.

ويأتي هذا في إطار إحياء الذكرى الـــ 60 لعيد النصر المصادف ليوم 19 مارس من كل سنة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن البداية كانت بإشراف اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، على مراسم تسمية مقر المجموعة الجهوية 11 لسرايا المقر العام للناحية، بإسم الشهيد “توناني محمد”، ومقر الفوج 116 للمناورات العملياتية بإسم الشهيد “الكفيف أحمد”.

أما بالناحية العسكرية الثانية، أشرف اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري بعين تموشنت باسم “الشهيد حدوش أحمد”.

هذه المراسم جرت بحضور السلطات العسكرية والمدنية إلى جانب أفراد من عائلات الشهداء، والذين تم تكريمهم بالمناسبة وتسليمهم هدايا رمزية.

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كما أُطلق إسم الشهيد “قوجيل زيان”، على مقر المجموعة الإقليمية بالشلف بالناحية العسكرية الأولى. وأشرف على مراسم تسمية المقر قائد الدرك الوطني العميد نورالدين قواسمية ويأتي هذا في إطار الاحتفالات المخلدة لذكر (59) للإستقلال وإسترجاع السيادة الوطنية. وكذا وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بخصوص تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني. كما أشرف اللواء على سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم أمس الخميس على مراسم تسمية كل من مقر الفوج المتعدد المهام لهندسة القتال بالجلفة/ن.ع.1 بإسم الشهيد” بشير بن الأحرش”. ومقر الفوج 500 لنقل الآليات/ن.ع.1 بإسم المجاهد المتوفى “مصطفاوي بلقاسم”. وفي المقابل، أشرف قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء محمد عجرود هو الآخر، على مراسم تسمية مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست/ن.ع.6، بإسم الشهيد “حكومي محمد”. كما عرفت هذه المراسم حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية، أين تم تكريم عائلات الشهداء والمجاهد المتوفى الذين حملت مقرات هذه الوحدات أسماؤهم.