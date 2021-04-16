عيساوي: “أولويتنا الحفاظ على استقرار المنتخب الوطني”

الرياضة
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عيساوي: “أولويتنا الحفاظ على استقرار المنتخب الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف عضو المكتب الفيدرالي الجديد للفاف، مولدي عيساوي أولويات الإدارة الجديدة، معتبرا في نفس الوقت أن مهمتهم لن تكون سهلة.

وصرح عيساوي، للإذاعة الوطنية: “لدينا الإرادة لتقديم شيء ما لكرة القدم الجزائرية، ونحن هنا من أجل ذلك، مع أننا ندرك أن مهمتنا ليست سهلة”.

وأضاف: “أولى أولوياتنا هي الحفاظ على استقرار منتخبنا الوطني، من لاعبين، وطاقم فني، ومن أولويتنا حماية المنتخب الوطني، والمهمة لن تكون سهلة”.

وأردف: “علينا أيضا مراجعة أسس الاحتراف المعمول بها حاليا، وإعادة دراسة نظام المنافسة، لندخل نظام احترافي حقيقي. بطولتنا تحمل شعار الإحتراف، لكنها تسير وتمول بنظام الهواة”.

وتابع مولدي عيساوي: “نحن على دراية بكل المهام التي تنتظرنا، وأنا متفائل من قدرتنا على النجاح في مهامنا المقبلة”.


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