عيساوي: “أولويتنا الحفاظ على استقرار المنتخب الوطني”

كشف عضو المكتب الفيدرالي الجديد للفاف، مولدي عيساوي أولويات الإدارة الجديدة، معتبرا في نفس الوقت أن مهمتهم لن تكون سهلة.

وصرح عيساوي، للإذاعة الوطنية: “لدينا الإرادة لتقديم شيء ما لكرة القدم الجزائرية، ونحن هنا من أجل ذلك، مع أننا ندرك أن مهمتنا ليست سهلة”.

وأضاف: “أولى أولوياتنا هي الحفاظ على استقرار منتخبنا الوطني، من لاعبين، وطاقم فني، ومن أولويتنا حماية المنتخب الوطني، والمهمة لن تكون سهلة”.

وأردف: “علينا أيضا مراجعة أسس الاحتراف المعمول بها حاليا، وإعادة دراسة نظام المنافسة، لندخل نظام احترافي حقيقي. بطولتنا تحمل شعار الإحتراف، لكنها تسير وتمول بنظام الهواة”.

وتابع مولدي عيساوي: “نحن على دراية بكل المهام التي تنتظرنا، وأنا متفائل من قدرتنا على النجاح في مهامنا المقبلة”.