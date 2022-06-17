إستغرب عضو المكتب الفدرالي المستقيل، مولدي عيساوي، قرار رئيس الفاف المستقيل شرف الدين عمارة، بإلغاء مديرية المراقبة الإدارية والمالية.

وصرح مولدي عيساوي:”رفضت المصادقة على التقرير الأدبي لأنه غير مطابق للحقيقة،أنا كنت عضواً في المكتب الفدرالي”.

وأضاف المتحدث:” لقد تم إلغاء مديرية المراقبة الإدارية والمالية، والتي تُعد لجنة هامة ورسمية وقانونية”.

وأوضح ذات المتحدث:”شرف الدين عمارة قرر إلغاء هذه اللجنة بعد قرار استقالته من رئاسة الفاف، كيف لمستقيل إتخاذ قرار مثل هذا !”.

وأكد عيساوي:”وأنا أشك أن قرار إلغاء لجنة المراقبة الإدارية والمالية كونها تملك كل المعطيات التسيير المالي، لا أعلم لماذا بعد استقالة عمارة تم إلغاؤها”.