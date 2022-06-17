عيساوي:” رفضت المصادقة على التقرير الأدبي”
بقلم فيصل زيان بوزيان
إستغرب عضو المكتب الفدرالي المستقيل، مولدي عيساوي، قرار رئيس الفاف المستقيل شرف الدين عمارة، بإلغاء مديرية المراقبة الإدارية والمالية.
وصرح مولدي عيساوي:”رفضت المصادقة على التقرير الأدبي لأنه غير مطابق للحقيقة،أنا كنت عضواً في المكتب الفدرالي”.
وأضاف المتحدث:” لقد تم إلغاء مديرية المراقبة الإدارية والمالية، والتي تُعد لجنة هامة ورسمية وقانونية”.
وأوضح ذات المتحدث:”شرف الدين عمارة قرر إلغاء هذه اللجنة بعد قرار استقالته من رئاسة الفاف، كيف لمستقيل إتخاذ قرار مثل هذا !”.
وأكد عيساوي:”وأنا أشك أن قرار إلغاء لجنة المراقبة الإدارية والمالية كونها تملك كل المعطيات التسيير المالي، لا أعلم لماذا بعد استقالة عمارة تم إلغاؤها”.
رابط دائم : https://nhar.tv/iBUiX