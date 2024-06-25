عيساوي يخوض تجربة جديدة في الدوري المولدوفي

أعلن إدارة نادي سيسكا موسكو الروسي، رسميا عن إعارة لاعبها الجزائري، سيد أحمد عيساوي إلى شريف تيراسبول المولدوفي، إلى نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وكان عيساوي، قد التحق بالفريق الروسي، شهر فيفري 2024، قادما من اتحاد العاصمة، من دون أن يلعب أي مباراة مع سيسكا موسكو.

وكشف موقع ” sport24″ الروسي، نقلا عن إدارة سيسكا موسكو. بأن إعارة عيساوي، لا تتضمن اتفاق الشراء النهائي، ويمكن للنادي استعادة لاعبه في الميركاتو الشتوي القادم.

كما أوضح المصدر ذاته، نقلا عن إدارة سيسكا، بأن نادي شريف. احتل المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري المولدوفي، وسيكون بذلك، معنيا بالمشاركة في “الأوروبا ليغ”.

وتمنت إدارة الفريق الروسي، حظا موفقا للاعبها الجزائري عيساوي، في تجربته الجديدة، والتألق رفقة شريف في الدوري الأوروبي.